呂思緯（鼓鼓）日前推出全創作專輯《蟲洞》，18日在板橋舉辦農曆年前北部最終場簽唱會，許多歌迷不畏寒冷天氣到場力挺，鼓鼓為了感謝歌迷，自掏腰包買小熊餅乾送給粉絲，除了作為新春福利外，也希望盡微薄之力為澳洲大火盡一份心力，呼籲歌迷齊力保護地球，從生活做起。

鼓鼓自掏腰包買小熊餅乾助無尾熊。（相信音樂提供）

鼓鼓今天一連帶來〈超展開〉、〈老實情人〉、〈超機車〉、〈先得方〉等新歌，讓許多粉絲聽得意猶未盡，年後也將舉辦2月8日「超展開粉樂會」、2月28日連假第一天「蟲洞概念專輯演唱會」，鼓鼓笑說「聽不夠的話，2月28日我們信義香堤大道見，會有不一樣的演出呈現給大家喔」。

自11月發片至今《蟲洞》概念專輯廣受好評，包括預購卡帶、「先得方旅行社蟲洞之旅」網站、「蟲洞之旅行前說明會」的新歌搶聽會等，帶粉絲串連不同時空事物，今天簽唱會上，唱片公司準備復古「蟲洞洞洞樂」，包括蟲洞巡迴演唱會、2020鼠來寶、遇到商演順延的週休二日、痠痛貼布全身套餐、現場歌迷的掌聲、送歌迷東京機票等6獎品，讓鼓鼓現場抽出送粉絲。

鼓鼓簽唱會上又唱又跳新歌。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯《蟲洞》北部最後一場簽唱會。（相信音樂提供）

剛從日本拍完MV回來的鼓鼓運用「吸引力法則」，順利抽中「東京來回機票」送給歌迷，現場加碼戳到「2020鼠來寶」時，相信音樂御用主持人「小納豆」扮老鼠用〈跪了〉數來寶，祝鼓鼓2020蟲洞演唱會順利成功圓圓滿滿，最後公司索性六個獎品全送，讓現場粉絲樂翻天。鼓鼓19日將到屏東太平洋百貨 1F美人魚鐘廣場舉辦簽唱會，更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )