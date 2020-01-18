美國國會參議院定於美東時間21日下午1時（台灣時間22日凌晨2時），正式開始審理對川普總統的彈劾案。川普17日公布辯護團隊的成員，包括曾調查前總統柯林頓的特別檢察官史塔爾（Ken Starr）和雷爾（Robert Ray），還有曾經替美式足球明星辛普森（OJ Simpson）辯護的星級律師德肖維茨（Alan Dershowitz）。

川普彈劾案辯護團隊會由白宮律師西波隆（Pat Cipollone），以及川普的私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）率領。按照安排，參議院定於21日復會，到時會由控、辯雙方作開案陳詞。

據加拿大星島日報18日報導，今年73歲的史塔爾曾經擔任美國司法部獨立檢察官（或稱特別檢察官），參與調查前總統柯林頓及其夫人希拉蕊上世紀80年代在阿肯色州入股地產公司的「白水醜聞」，並在過程中找到一些與該案無關的證據，揭發柯林頓與白宮女實習生柳思基發生不可告人的關係。1998年，眾議院表決通過彈劾柯林頓的議案，但參議院不夠2/3票數，無法把他罷免。史塔爾在司法部內的獨立檢察官職位，其後由雷爾接替。

川普的辯護律師團隊名單17日公布後，針對名單中有史塔爾，當年柯林頓性醜聞女主角柳思基在社交平台留言道：「這肯定是『你在開我玩笑嗎』的一天。」

至於德肖維茨，是哈佛大學退休法律教授兼憲法專家。他過往打過許多官司，包括為拳王泰森打官司。尤其是，他曾經替涉嫌殺死前妻的美式足球球星辛普森擔任顧問，並成功替辛普森洗脫謀殺罪名。

據加拿大星島日報報導，德肖維茨接受CBS電視台訪問時說：「我同意充當獨立的憲法學者。我不涉政治，只專注憲法。我非常、非常關注這宗彈劾案所開的先例。這宗彈劾案可能會削弱總統，令到彈劾成為黨派鬥爭策略的武器。」德肖維茨表示，他當年曾反對彈劾柯林頓。在2016年大選中，他投票支持民主黨的希拉蕊。

新聞網站Axios報導，史塔爾和德肖維茨與先前爆發性醜聞、後來在獄中自殺身亡的富豪淫魔艾普斯坦有密切關係。白宮內一些官員一度反對德肖維茨加入辯護團隊。

(中時 )