春節將至，林堉琪紀念基金會與三重區先嗇宮延續7年對三重區獨居長者的關懷，18日在萬華凱達大飯店舉辦圍爐，前總統馬英九、新北市副市長謝政達到場祝福並致贈長輩悶燒罐。

馬英九表示，自己現在也算是「初老」，照顧長輩等於是照顧自己的未來，也盛讚先嗇宮董事長李乾龍17年來做善心不改其志。

連續7年免費招待三重獨居長者圍爐的宏國關係企業財團法人林堉琪先生紀念基金會，由中華奧會副主席陳士魁代表宏國集團參加，他說，董事長林謝罕見和中華奧會主席林鴻道出身於三重，對地方充滿感情，飲水思源贊助圍爐活動。

活動安排歐陽慧珍舞蹈團表演食神、康定情歌等表演精湛舞蹈，格致高中學生也帶來扯鈴及弦樂重奏，並將同學節省下的零用錢，湊成每包200元，致贈給在長的每位長者、三重福隆宮也致贈每人500元紅包。

馬英九為主桌10位長輩繫上圍巾，提醒注意保暖，並逐桌向長輩敬茶祝福，許多長輩與馬英九自拍合影，馬英九來著不拒，還致贈長輩他親自書寫的春聯，大展親和力。

(中時 )