因應農曆年前後的轉職熱潮，勞動力發展署中彰投分署員林就業中心20日將舉辦今年第一場夜間徵才活動，包括知名餐飲連鎖店和Nike六大供應商之一的隆昌集團都有提供職缺，讓有意轉職民眾年前面試、順利錄取者年後就能上班。

「開薪鼠不完-年後就業現場徵才活動」下周一登場，為方便有轉職需求的上班族，時間安排在下午4點至晚間7點半，採夜間無紙化面試，實際參加面試者可獲贈「服袋‧福袋」，為求職者添好運和福氣。

員林就業中心主任陳秀蓉表示，農曆年轉職熱潮，是大學畢業季、新鮮人求職潮之外，就業人口在各產業間移動的第二個高峰期，呼籲企業若要留才或招才，除了有完整管理制度、吸引人的薪資條件外，企業發展及訓練規劃、開明而成熟的企業文化，都是求職民眾轉職的考量選擇。

中心指出，參與本次徵才活動的包括：海底撈火鍋、Haru日式手作燒餃子屋、好朋友居家長照機構、隆昌集團等不同行業別廠商，年前面試、錄取者年後就能上班。

相關職缺全數智慧化，以手機掃描QRcode就能看到詳細內容，求職民眾只需在台灣就業通、或公立就業機構登記，經就服員現場核對並更新民眾履歷資訊後，即可參與求職面試，無須再填寫紙本，設攤廠商直接在線上瀏覽履歷、面試，便利又省時。

場邊攤位更設置「面試好好講」諮詢服務，為求職者在上場面試前傳授機宜，準備充分後能在面試官前穩定表現，增加獲得企業青睞的機會，若有問題可洽04-8345369分機202李小姐。

(中時 )