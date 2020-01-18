「亞洲矽谷計劃」推出新創2.0版，新目標是協助新創事業「變大、加快」發。亞矽表示，今年將著重實驗場域建立，預計9月提出桃園「青埔智慧城市應用示範區」計畫方案，希望從高鐵站銜接到桃園航空城，在此區建立智慧球場、智慧建築等新應用模式，帶動新創事業在此發展。

「亞洲．矽谷推動方案」是總統蔡英文2016年政見，計畫期程 8 年，以扶植「創新創業經濟成長」、「物聯網產業升級」為兩大主軸。亞洲矽谷計劃行政長李博榮表示，過去3年，亞矽已成功建構新創生態系到一個程度，算是健全，發展蠻好的。

但基於好仍得更好，李博榮指出，接下來要加強與國際連結，更重視市場取向。新提出的亞矽2.0版，有兩大方向，一是在既有基礎下，加強與其他不同領域的連結，資訊串接在在一起，尤其是跟國際大廠。其二是在既有法規、市場、人才各領域提供新創協助上，再加速發展。「也就是規模要變更大、發展速度要更快。」

目前亞矽已協助64家新創事業成功募資200億美金，李說目標是100家，至於是否今年可達成？他不敢保證，但會穩定朝一年協助2、30家進度去走。

李博榮表示，亞洲矽谷接下來也會跟外貿協會合作，因為貿協有很多辦事處，對市場最了解。過去我們產業以代工為主，風險較低，但如果變成進軍國際市場，就要掌握當地風險，相關國家市場的動態分享就很重要。跟貿協合作，可以掌握當地新創方向、做些甚麼，以協助業者進行業務調整。

另外亞矽今年目標重點是尋找實驗場域，發展集中應用的商業模式。李博榮說，已鎖定桃園「青埔智慧城市應用示範區」計畫，在桃園高鐵站周邊發展，連結桃園航空城，在這區建立新的模式應用，以帶動未來新創發展。目前已經在進行研究案評選，預計9月可完成計畫案。

他進一步說明，計畫案中希望能提出10到20個子具體計畫，涵蓋四個面向，包括產業連結，政策誘因、智慧城市應用、服務設計，依此跟相關機構爭取預算進行。舉例桃園棒球場可發展智慧球場、當地做智慧建築，創造新的需求，進行系統整合(SI)，讓新創產業從青埔往航空城去銜接，未來再向國外輸出。

不過台灣發展新創事業上也有不足之處，李博榮點出，我們新創領域尚欠缺一個「國家級統合性平台」，可以幫新創領域彙整資訊、整理資源，讓加速器、企業可以輕易的找到新創資源做連結。他透露，目前亞矽已在開發這個系統，但先做內部使用，之後再往下深化發展。

(中時 )