乃木坂46三位成員高山一實、遠藤櫻、久保史緒里來台演出並接受聯訪。(粘耿豪攝)

日本高人氣女子天團「乃木坂46」明晚將二度踏上台北小巨蛋舞台，舉辦巡迴演唱會「NOGIZAKA46 LIVE in Taipei 2020」，3位成員高山一實、久保史緒里、遠藤櫻在演唱會前一天18日代表接受訪問，成員們再次來到台灣表演都相當開心，更努力學中文回報粉絲。

25歲的第一期成員高山一實分享：「去年在台灣買了紅茶回日本喝，因為很珍惜，所以一點一滴享用，沒想到在快喝完時，能再度來到台灣！」更興奮地表示，如果有機會代言並拍攝台灣紅茶廣告的話，會整天都會喝，「就算回到日本，也會在自己的社群媒體上大力宣傳」。

乃木坂46成員高山一實、遠藤櫻及久保史緒里。（粘耿豪攝）

「乃木坂46」連續2年蟬聯日本唱片大獎，還創下5張單曲首周銷售破百萬張的紀錄，並連5年登上日本NHK《紅白歌唱大賽》，成績亮麗。該團目前共進行了4次成員招募，包含第3期成員久保史緒里及第4期成員遠藤櫻，2人都正值青春滿點的18歲，面對眾多前輩成員們，其實會擔心要如何融入團體。久保史緒里坦言：「剛加入時，前輩們在合照時都會拉我一起，這舉動讓我覺得距離變親近，像是高山在握手會時就曾主動邀我一起照相，其實讓我很開心！」讓一旁的高山一實受寵若驚，也期望後輩們儘管稱呼自己的綽號「小一」就好，不用太拘謹。

乃木坂46成員高山一實、遠藤櫻及久保史緒里。（粘耿豪攝）

成員久保史緒里過去食量大，曾一天吃5餐，當起偶像後的她被問起此事，害羞地說：「已經是過去的榮耀了，以前還是學生參加社團活動，運動量大，加上我的老家在日本東北，米很有名，爺爺家就自營相關的產業，媽媽也都會在家準備飯糰。讀書的時候，雖然學校會供應午餐，但怕餓的我還會再帶2個飯糰到學校，回家再吃2個。」

(中時 )