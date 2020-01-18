52歲康康18日為甄子丹新片《肥龍過江》站台，搞笑模仿電影甄子丹圓滾警探樣，穿起胖胖裝、現身年貨大街發紅包拜年。在活動上，康康還嘗試耍雙截棍，「笑」果十足，把民眾逗得樂不可支，擠在霞海城隍廟前一睹搞笑風采。康康女兒前一天剛滿1歲，康康除了辦一桌家宴外，還舉辦抓周儀式，康康透露女兒抓到剪刀和葫蘆，期待她當起設計師，也為家人帶來福祿好運氣。

康康穿起胖胖裝為電影站台。（粘耿豪攝）

他往年過年不是陪老婆張家霈回杭州娘家，就是去美國作秀，今年過年會回故鄉高雄，「第1次帶女兒回去，賺點紅包錢」。他感慨過去輝煌時期，手頭上有5個節目，加上唱片公司，過年最高包出超過百萬元的紅包回饋員工；今年則把重心放到家人身上，預計包超過10萬的紅包錢，好好感謝父母和身邊的親朋好友。

康康到霞海城隍廟宣傳電影發紅包。（粘耿豪攝）

這次為賀歲片站台，也讓他想起自導自演的電影《十萬夥急》，「當時賠了1200萬，雖然我電影夢還在，也寫好新劇本了，但現在有女兒了，不敢輕舉妄動」。不過康康今年打算以樂團「康康康樂隊」之姿出台語新專輯，他感覺樂團時代來臨，坦言自己樂團弄了30年，終於要用樂團名義出唱片，好對得起團員們。

康康到霞海城隍廟祈福新年順利、電影票房強強滾。（粘耿豪攝）

康康曾在《花甲大人轉少年》化身為150公斤的胖三叔，他分享當初為戲穿胖胖裝拍攝時，材質悶熱不透氣，更得經歷3小時的特殊化妝，但為了電影效果一切值得。因此他更佩服甄子丹在《肥龍過江》精彩的武打動作表現。電影《肥龍過江》將在小年夜23日全台上映。

(中時 )