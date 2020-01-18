賀歲喜劇《殺手撿到槍》18日在台中舉辦首映會，除了男女主角是元介及安心亞氣勢十足的登場外，冷面笑匠等級的實力派演員林美秀也盛裝出席，3人難得齊聚話匣子停不下來。林美秀在片中扮演不停變裝的殺手老大，搞笑裝扮修女、辣妹、街友等造型，她表示換裝拍攝不累，反而很好玩，原本還擔心呈現出來不太好笑，結果白擔心了。在首映會上安心亞和是元介互換電影身分，是元介身穿粉紅西裝化身溫暖王子，站在帥氣化身「女王蜂」的安心亞身旁，向觀眾朋友拜早年。

安心亞則提到第2次和星馬劇組合作拍攝，每次都能在不同的導演和演員上吸收新的經驗，而且新馬地區演員感覺都特別樂天，她最喜歡學星馬演員們的說話方式，合作起來玩得十分愉快。飾演殺手的是元介則怨嘆因為自己角色要比較穩重的關係，他都無法在鏡頭前跟著大家一起胡鬧，尤其跟納豆對戲時常常被納豆出乎意料之外的表現「驚呆」，說自己憋笑憋到快要內傷了。

是元介在該片第一次體驗槍戰，印象最深的便是身體中彈的拍攝，需要將血漿和彈孔都埋在左胸，引爆的後座力讓是元介感覺就像被人痛揍一拳，讓一旁安心亞則慶幸自己在電影裡只要負責尖叫和逃跑就好，而且拍攝過程都很害怕是元介在爆破的時候靠近她，超怕被他胸前噴射出來的血漿濺到全身都是。

安心亞、是元介、林美秀前往台中進行電影宣傳。（滿滿額娛樂提供）

2次演出殺手角色的林美秀，這次飾演組織小頭目，還有辛龍演出他的「搜貨」小幫手，負責提供她彈藥使用，林美秀在電影裡造型多變，身穿紅色背心搭配紫色口紅造型令人印象深刻，林美秀自嘲自己雖然是殺手組織的頭目，卻在電影裡每次都會輸給是元介真的很不公平，等待拍攝的時候還會跟辛龍討論兩個人怎麼會這麼笨，但對於能和新加坡知名笑匠兼導演的鬼才梁志強合作覺得收穫良多，也是當初吸引她挑戰演出的原因，期待透過「激烈」的變裝呈現，能讓觀眾看到不同以往的她。

分別從香港、馬來西亞和新加坡的陳芷尤、陳俊權及廖永誼則對台灣的美食及人情味念念不忘，３人拍攝完電影都胖了一圈，還要穿緊身服裝拍打戲真的很辛苦，陳芷尤對劇組便當讚不絕口，就算當天沒有拍攝都想到現場領便當，這次在電影裡飾演安心亞的保鏢兼好朋友，但戲外其實都是安心亞當姊姊在照顧她，讓她感覺非常暖心；陳俊權則在問路時被台中民眾的熱情帶路所感動，笑稱自己在電影裡有妄想症，才會覺得安心亞和陳芷尤都愛他；廖永誼則三餐都跑便利商店，對超商茶葉蛋有著深刻的喜愛的他每一餐都一定要吃兩顆解饞，這次在電影中飾演壞人，能夠盡情蹂躪其他好人們讓他覺得非常痛快。

《殺手撿到槍》香港及星馬演員台中再次相聚。（滿滿額娛樂提供）

《殺手撿到槍》眾演員在台中跟觀眾拜早年，希望新的一年大家都能夠「爽賺100K」財源滾滾來，首映儀式上演員們個手持一把紅色手槍，將片名卡及玩具美金射向空中，喜氣的畫面吸引民眾爭搶，為電影上映祈求好兆頭，象徵新的一年大家都能「賀歲發財好運連連」。該片小年夜23日上映。

(中時 )