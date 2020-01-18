鼓鼓（呂思緯）18日在板橋舉辦新專輯《蟲洞》簽唱會，繼台北、高雄、嘉義、台南、中壢、台中、南投、板橋、屏東等地之後，趁農曆年前為葬身澳洲火海的動物亡靈們祈福，自掏腰包買了「小熊餅乾」送歌迷，並呼籲歌迷齊力保護地球，從生活做起。

鼓鼓今天又唱又跳〈超展開〉、〈老實情人〉、〈超機車〉、〈先得方〉等新歌，讓歌迷聽得過癮，此外，他也感謝歌迷支持，並表示簽唱會雖暫告一段落，但年後將再度展開蟲洞之旅，2月8日《超展開粉樂會》、2月28日連假第一天《蟲洞概念專輯演唱會》，帶給歌迷難忘回憶。

鼓鼓（中）又唱又跳，讓歌迷聽得過癮。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓還在台上玩復古玩具「蟲洞洞洞樂」，裡頭共六種獎品，由鼓鼓一戳定生死，剛從日本拍完MV回來的他許願能戳到機票送歌迷到東京吃美食，果然手氣超旺第一戳就中「東京來回機票」，他開心笑說：「吸引力法則！」最後乾脆獎品全都送出，皆大歡喜。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)