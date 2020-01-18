蘋果股價去年就像一頭失控狂牛，1年來翻漲了1倍，周五（17日）股價衝上318美元再創歷史新高，市值直逼1.4兆美元。但分析師警告，別對iPhone 12期望過高，5G題材是過度炒作，可能會害了蘋果。

摩根士丹利（大摩）在最新報告中，將蘋果目標價從296美元上調至368美元，並認為，隨著5G行動通訊技術支援擴增實境（AR）等新功能，以及舊機換新機可享優惠，用戶近4年的換機周期可望縮短，持續看好蘋果未來表現。

除了大摩外，野村證券也調高蘋果目標價，從225美元上修到280美元，歸因於iPhone需求看旺和訂單成長，iPhone 11換機潮將延燒到今年。

不過，野村也拋出警訊，像是5G手機的零組件成本預估增加40至80美元，加上3G轉換到4G時期，iPhone換機比率降低，市場對iPhone12帶來的「5G超級周期」過度期待，可能是一大誤導。

還有蘋果股價持續飆漲，本益比也翻了好幾倍，由去年初的13倍，至今逼近27倍，較5年平均水準高出7倍，可見蘋果股價與獲利相比愈來愈貴，投資人得留意本益比過高的風險。

(中時電子報)