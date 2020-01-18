有8名香港市民昨天凌晨在屯門張貼連儂牆，遭警方拘捕，被捕8人中有一人為休班警員，現已遭停職調查。有網上消息稱，他當時正陪同女友及女友的母親張貼文宣。

《中央社》引述港媒報導說，香港反送中運動至今超過半年，聲援示威者的連儂牆到處都有，但近期卻傳出多起警方拘捕張貼者的事件。昨日凌晨有民眾在香港屯門龍門路疑似張貼文宣，被多名警員制止。該區區議員李家偉指出，共有5男3女被捕，年齡介於13至60歲。

警方宣稱，上述人員涉嫌持有物品，意圖摧毀或損壞天橋設施，其中兩名人身上搜獲海報、刮膠板、手套及電鑽等物品。

《星島日報》指出，被捕其中一人31歲黃姓休班警員，擔任警務工作已有7年時間，現駐守青山分區警署，事後已被停職。網路傳言稱黃姓警員當時陪同擔任實習醫生的女友及女友母親張貼文宣。

香港去年6月爆發反送中運動以來，警民嚴重對立，社會瀰漫仇警情緒，但也有部分警員私下支持抗爭者訴求。

報導說，有港警私下向《德國之聲》透露，一些港警對港府不作為當不滿，港府將警察當成擋箭牌，但警察在體制內有口難言，感到意興闌珊，打算辭去警員工作，甚至萌生移民念頭。

(中時電子報)