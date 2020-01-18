中油108年僱用人員甄試第二試18、19日舉行，合計近2千人爭取716個工作機會，錄取率35.8％。其中，台北、高雄2考區報名人數13,972人，進入第二試人數1,298人，預計錄取672人；同日舉辦108年離島及偏遠地區僱用人員甄試第二試，報名人數699人，進入第二試人數121人，預計錄取44人。

中油表示，甄試預計於109年2月14日公告錄取名單，經第二試（現場測試）合格者，依各該類別同一工作地區或睦鄰區域（含分區）之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。

中油本次甄試招考高中（職）以上學校畢業者，性別、年齡不限，其中108年僱用人員甄試共招考18個類別；108年離島及偏遠地區僱用人員甄試共招考9個類別。第一試均以筆試方式辦理，第二試則為口試及現場測試。

其中，第二試（口試）占總成績30％，現場測試則採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。

中油指出，現場測試項目包含現場適應性模擬及體能測驗，依類別手提滅火器分別跑走50公尺或70公尺、徒手跑走800公尺、負重30公斤重物跑走50公尺、辨色實作模擬及辨識標示牌等項目。

為使現場測試項目符合現場工作體能需要，中油這次「現場適應性模擬及體能測驗」項目除維持上下鷹架，並增加應考人須上拉18公斤重物至鷹架平台之測試。

另為提升考試公平性、防止舞弊情事及再次確認應考人之專業知識與能力符合本公司進用標準，於複試時進行「複評測試（筆試）」，複評結果如與第一試（筆試）成績差距過大，將作為第二試合格與否之重要參據。

(工商 )