乃木坂46明日二度攻蛋，今天高山一實、遠藤櫻和久保史緒里三人代表團體受訪，高山一實表示上次來台只會自我介紹和「請多多指教」的中文，這次有多練一句話，明天會好好地傳達。對於第二次來台開唱，高山一實表示能再次見到歌迷很開心，「而且上次我在機場買的紅茶非常好喝，我很珍惜，一點一點的喝，剛好要喝完了，可以再來補貨非常地高興。」

久保史緒里去年也曾來台，她對上次沒講好中文耿耿於懷，「很不甘心，明天之前一定會練好中文。」藤櫻則是首度參加台灣演唱會，而這也是她第二次的海外演出，「第一次的海外演唱會非常緊張，希望這次可以開心順利地演出。」

提到2020年的目標，高山一實透露：「我有去占卜，老師說我今年做有氣質的事情運氣會變好。」她左思右想什麼是有氣質的事，於是決定學茶道，不過有茶道器具的久保史緒里表示茶道很難，高山一實聽了洩氣表示：「那我應該也學不會。」

加入才一年的遠藤櫻自認太害羞，今後想放開自己，迎接更多挑戰。而久保史緒里加入乃木坂46前就是粉絲，知道很多成員優點，粉絲常說她把愛都放在別人身上了，要更愛自己才行，她今年會嘗試把愛放在自己身上，看看會有什麼改變。

高山一實（左）想要後輩喊她「小一」，遠藤櫻（中）和久保史緒里（右）卻沒膽叫。（圖／索尼音樂提供）

久保史緒里食量大，一天可以吃5餐，她笑說：「這是過去的榮耀了，現在沒辦法這樣吃。」老家在東北的她，學生時代會帶2顆飯糰到校，等社團活動結束吃，不過她回家後又會再吃2顆飯糰。

乃木坂至今進行過4次招募，高山一實透露舊成員的「福利」就是可以決定新成員如何叫她們，她很希望後輩可以稱呼她「小一」，但目前為止沒人這樣叫她，久保史緒里笑說：「我已經從『高山』改稱她為『一實』了，之後會試著朝『小一』邁進。」

對於明天的演唱會，高山一實表示：「比起去年，大家可以看到我們更加成長的模樣，舞台則增加了很多花道，會更靠近觀眾，可以看著大家的眼睛表演。」希望藉此拉近與台灣粉絲的距離。

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(中時電子報)