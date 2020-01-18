YouTuber蔡阿嘎2016年和老婆二伯結婚，長子蔡桃貴出生後，人氣不減反增，他也經常把成果回饋給辛勤的員工。昨（17）日他上傳一支發年終的影片，曝光員工看到年終獎金的反應，從任職半年到8年的員工無一不驚喜，甚至有人看完金額直接叫蔡阿嘎「爸爸」，讓網友羨慕不已。

蔡阿嘎昨上傳新片「員工看到驚人金額都哭了！佛心老闆啊！」他笑說以前年終都是攝影師宗翰一人獨得，現在有不少新進員工，他決定意思意思包給大家，「等下就一位一位進來，打開紅包看那個表情，我們不要說多少錢，談錢就流俗，我們用表情來取代一切。」

宗翰曾獨得20個月年終。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

向來對員工相當大方的蔡阿嘎，這次果然也沒讓人失望，每位員工看到支票數字都驚呼「真的假的」、「是認真的嘛」、「我出社會8年沒有拿過這麼多年終」，甚至有剪接師看完直接激動落淚，對著蔡阿嘎鞠躬大喊「爸爸好」。而過去曾拿20個月年終的元老宗翰，今年看到年終也止不住竊笑，對其他員工喊話「持續奮鬥、持之以恆，最美的果實就是你吃到。」

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(中時電子報)