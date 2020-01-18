「最美麗主持人」白嘉莉，日前回到當年主持《銀河璇宮》的台視，接受《台灣名人堂》主持人侯乃榕專訪。透露從小在學校就常參加演講比賽，笑說：「可能是我的膽子很大，上台時我不但不害怕，而且我喜歡掌聲。」白嘉莉更回憶當年第一次登台的服裝，是媽媽親手一針一線、連夜加工縫製而成，「真的是慈母手中線、很感動。」回想至此的白嘉莉不禁潸然淚下。

在60年代紅遍大街小巷之際，正值演藝事業高峰的白嘉莉，為愛閃退遠嫁到印尼，「到印尼好像到了一個世外桃源、換了一個環境，我也不會再去留戀過往的掌聲，開始學習印尼語，寫作、畫畫，過得很充實。」她透露剛開始比較不習慣的就是印尼毒辣的太陽，白嘉莉笑說：「有一次回台灣，我朋友都說你現在不是『白嘉莉』是『黑嘉莉』，整個曬黑了。」

白嘉莉提起和老公的相處，表示最欣賞的就是他宰相肚子能行船的個性。（圖／台視提供）

當年遠嫁印尼「木材大王」黃雙安，白嘉莉提起和老公的相處，表示最欣賞的就是他宰相肚子能行船的個性，對於先生前年底因病過世，她堅強透露尤其當自己在撰寫《白嘉莉．回眸》一書與整理照片的過程特別容易勾起想念，她坦言：「真的很懷念他，我心裡一直還在想著他。」

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(中時電子報)