2020.01.1８台南市▲草菇阿嬤陳秀娥（右）指導南大附小學童採草菇。（劉秀芬攝）

台南市柳營區果毅後曾是台灣草菇重要產地，全盛時期有200多戶農家種植草菇，但因產業沒落，果毅後地區菇寮拆的拆、廢的廢，現在只剩9戶菇農。台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊師生發起搶救果毅後草菇產業行動，提出多項對策，建議朝休閒觀光方向發展，解決草菇產業沒落危機。

68歲的菇農陳秀娥表示，1970到1990年代是果毅後草菇產業全盛期，賣給食品廠製成罐頭賺美金。美金貶值後，外銷出口成本變高，人工成本高，敵不過大陸競爭，政府也不再積極輔導，目前僅剩9戶菇農，其中7戶種草菇、2戶種洋菇。

陳秀娥說，草菇產業最大問題是缺工，因為草菇收成時間不固定，無力聘請固定月薪工人，加上工作環境悶熱潮溼，無法吸引年輕人投入，希望草菇業能比照酪農業，由農會代聘用農業外籍移工，解決缺工問題。

南大附小老師張景傑表示，曾經看到一篇文章提到草菇產業沒落，他覺得菇寮是重要文化地景，一間間被拆除非常可惜，因此去年10月起帶領小學生到柳營果毅後做研究，要搶救草菇產業。

南大附小朋友在參考新社香菇產業後，18日發表解決對策，建議結合附近德元埤景點，發展體驗採菇觀光，另研發草菇美食、加工產品、DIY吊飾文創小物，還設計了草菇玩偶「草太郎」當代言人，希望能提高果毅後草菇產業知名度，讓這些珍貴的草菇寮保存下去。

(中時 )