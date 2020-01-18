挾著「雙洋將」米歇爾、麥特瓊斯的絕對優勢，台銀18日以94比67橫掃九太科技，除了拿下久違3連勝，戰績來到8勝7敗，更是本季首次超過5成勝率，台銀總教練陳國維賽後透露最近兩周戰績長紅主因，「因為我們找了數據團隊！」

台銀最近兩周5場贏了4場，確實展現不同以往的奪勝氣勢，陳國維說：「從我們全新教練團確定以來，就努力朝著理想的球隊目標邁進，但我們球員仍很年輕，狀況始終起伏不定，所以除了桑一慶幫忙分析，我們更找數據團隊幫忙。」

陳國維透露，這支數據團隊雖然並非籃球專業，卻從兩周前正式合作開始，就跟桑一慶一起配合，幫助台銀做好情報分析與整理，「如此一來，我們在臨場時，也能隨時提醒與輔助，給我們可以更快做出直覺決定，畢竟我們堅持打團隊。」

不過能贏九太27分之多，讓陳國維也很意外，「這代表我們慢慢沉得住氣，也逐漸展現進步。我在賽前提醒大家努力去打，畢竟公司希望我們打出全新感覺，如今逐漸接近我想要的理想團隊了。」台銀上半季面對九太取得3勝1敗優勢。

這場比賽也是陳國維雙親首次來到場邊，替自己兒子加油打氣，讓陳國維不禁坦承，自己確實有點緊張，「我爸媽突然決定來看，本來老婆也要來，卻來不及趕到桃園，我真的很想讓他們看看自己兒子努力帶出的團隊，以及我的用心。」

(中時 )