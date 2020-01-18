喜馬拉雅山在當地時間17日發生雪崩，據當地媒體報導，有3名來自台灣的登山客遇到，4名韓國人與2名尼泊爾嚮導失蹤。經外交部向尼泊爾相關單位查證後，確認3名台灣登山客均平安，尼泊爾政府單位也派遣直升機，協助各國登山客下山。

根據《喜馬拉雅時報》報導，17日早上10點半到11點之間，喜馬拉雅山脈的安納布爾納峰地區發生雪崩，共有4名韓國人與2名尼泊爾嚮導失蹤，另有3名台灣人和2名大陸人也在同路線遇上雪崩，當地警隊已展開搜救。

對此，外交部表示經我駐印度代表處向尼泊爾登山協會查證獲告，我國登山客均平安，僅有4名韓國人及2名雪巴人送醫治療，18日尼泊爾政府已派直升機前往山區，將87名各國登山客接下山。

外交部發言人歐江安提醒民眾，欲前往尼泊爾登山時，務必隨時注意天氣狀況及個人身體情況，若在尼泊爾遇急難事件，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610尋求協助，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

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(中時電子報)