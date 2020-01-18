美國疾病控制與預防中心(CDC)宣佈，即日起美國的3個機場將對從大陸武漢直飛或轉機前往美國的旅客進行入境檢查，以檢測旅客是否存在發燒等新型冠狀病毒(2019-nCoV)的相關症狀。

《美國之音》報導說，這3個機場分別是舊金山國際機場(SFO)、紐約甘迺迪國際機場(JFK)和洛杉磯國際機場(LAX)。CDC正在向這些機場增派約100名檢疫工作人員。

CDC表示，來自中國大陸武漢的旅客將被護送到機場的一個區域接受檢查，旅客將填寫一份健康申報單，當中會詢問他們的旅行歷史和症狀，並收集資訊，以便在需要時聯繫旅行者。同時CDC的工作人員將觀察這些旅客是否有生病跡象，並測量旅客的體溫。如果旅客有發燒或其他症狀，將由CDC的人員對旅行者進行評估或直接送往醫院作進行隔離，根據需要提供醫療護理與病情診斷。

中國農曆新年即將到來。CDC預計，在接下來的幾周內，這三個機場可能會迎來多達5000人。雖然這種新型冠狀病毒對美國公眾所構成的風險很低，但是CDC仍然採取積極的預防措施。

美國衛生官員認為，這種病毒在大陸是從動物傳播到人類，目前尚不清楚該病毒是否會在人與人之間傳播。但是有跡象表明，人們可能會以有限的方式傳播該病毒。此外，病毒也可能變異而變得更加危險。

美國對外關係委員會(Council on Foreign Relations)全球衛生高級研究員黃嚴忠對美國之音說，目前所掌握的關於新型冠狀病毒2019-nCoV的資訊還不多。2019-nCoV有很高的突變率，如果病毒突變更具毒性時，情況可能會變得更糟糕。

武漢市衛生健康委員會17日發佈公告稱，截至16日24時累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，死亡2例。泰國和日本相繼出現了確診病例，越南和新加坡等國也出現了疑似病例。目前至少有6個亞洲國家已經開始對來自大陸武漢的旅客進行健康檢查。

(中時電子報)