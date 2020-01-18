自去年開始，到今天2020總統大選期間，一位負責國民黨候選人韓國瑜的貼身維安任務的特勤人員，保六總隊警官林政宏，因被網友認為外型酷似影星吳彥祖，而聲名大噪。甚至，他為了容納更多粉絲，日前還將個人社群Instagram（IG）個人帳號設為公開。但由於曾在帳號洩露任務行程，引起國安高層反彈。經過高層決議，這位特勤帥哥恐被剔除維安核心，而改派去支援「外圍」的警戒任務。

林政宏因為常在電視鏡頭前亮相，外表成熟帥氣的模樣又酷似香港影星吳彥祖，不只吸引到許多女粉絲，個人的IG帳號更被神出，令他追蹤人數暴增。不過他似乎過於享受有眾多粉絲關注的感覺，為了讓他的追蹤人數不被原先的不公開帳號所限制，近日特地打開權限，改為公開帳號，使任何人都能觀看他的生活動態。

林政宏因為常在電視鏡頭前亮相，外表成熟帥氣的模樣又酷似香港影星吳彥祖，不只吸引到許多女粉絲。（圖／國安局提供）

不過因為他的一舉動讓高層開始關切，昨（17日）他在IG的限時動態寫下，「任務1/19 00:00才結束，持續上班中」，疑似公開透露特勤人員行程，樹大招風，引起高層不滿。

據《聯合新聞》指出，林政宏在今年總統大選結束後，即將在今（18日）晚卸任總統候選人的特勤維安，將歸建特勤中心等待下階段任務。經高層評估後，認為維安工作人員雖有在社群享有言論自由，但透露任務行程違反了特勤人員安全保密守則，因此特勤單位決定在任務結束後，安排他未來負責機動支援卸任副元首的「外圍」警戒勤務。

近日有消息指出，林政宏將轉任副總統賴清德維安團隊，但維安高層駁斥這項傳聞，強調是錯誤訊息。

(中時電子報)