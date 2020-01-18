「環營南路」1月18日舉行謝土儀式，17時起開放通車。(劉秀芬攝)

耗資5億3000萬，歷時2年的臺南「下營南外環道路新闢工程」去年12月底完工，經地方共識，命名為「環營南路」，取「歡迎來下營」趣味意涵。區長姜家彬考量春節期間地方交通順暢需求，1月18日舉行謝土儀式，下午17時起開放通車，讓返鄉民眾、春節遊客使用這條寬廣舒適平坦「環營南路」。

下營南外環道路總長度3.267公里，寬度20公尺，雙向各配置1線汽車道、1線機車道及兩側人行步道，銜接下營北外環市道174線，向南往大埤社區後轉向東直行，橫交行經南56-1、南59、中山路、大埤中排水、下營排水及急水溪排水等處後銜接東側外環道臺19甲線。

南外環道通車後可紓解下營市區交通壅塞，可分流車輛並迅速通往臺84線麻豆交流道等地，形成完整的外環系統，有助於下營地區整體發展性。

姜家彬為祈求地方四時無災、通車平安順暢，18日下午13時邀請議員、地方里長及社區理事長，並恭請神威顯赫上帝爺公保佑，共同於南外環道與中山路二段舉辦謝土祭拜儀式。

姜家彬表示，下午17時正式通車後，歡迎農曆年節返鄉民眾或市民朋友，共同來環營南路走春，順道來上帝爺廟、天后宮或觀音寺祈福拜拜，享用美味燻茶鵝，祝福大家金鼠年讀書工作攏A贏。

(中時 )