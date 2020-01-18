外傳特勤「吳彥祖」林政宏，因將IG帳號改為公開，涉嫌違反規定，被調回保六總隊負責外圍工作，但知情人士指出，保六總隊當初共派遣300多人，進行總統、立委選舉的隨扈、維安工作，選後18日凌晨12時，是全員回歸原建制單位的時間，是大家一起調回去，因此林回保六和公開IG無關。

據了解，林和其他300多名官警，大選前紛紛投入憲兵隊、國安局規劃的重要候選人維安勤務，但大選結束後，這些人便需歸建，時間則是18日凌晨之後，調動只是正常回歸。

林當初的「母體單位」是保六總隊第一警官大隊，規建也是回到此單位，在無特殊勤務下，該大隊通常負責「機動支援」勤務，對象包括副總統陳建仁、前總統馬英九等人，通常執行較為單純的外圍警戒勤務。

至於林公開IG，是否涉及違反特勤人員安全保密守則，警方可能待他歸建後，進一步檢視他的IG內容是否和勤務、工作相關，若只有自己休假在外的PO文、照片，應該不會有問題。

(中時 )