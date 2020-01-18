蔡英文總統109年1月14日接受「英國廣播公司」（BBC）專訪，針對總統大選、兩岸關係、臺美關係、國防、外交等議題，回應媒體提問。被問到未來四年的願景為何？蔡英文總統表示，最終將使臺灣成為亞洲最進步的國家。

以下為專訪全文

專訪問答內容如下：

問：撇開時間表和現實問題，就原則上，您是否贊成臺灣正式獨立？

總統：現實和現況是，功能上我們已經是獨立的國家，我們有自己的政府及總統選舉，這確實是說明我們擁有主權的一種方式，人民可以選出自己的領導人。實質上我們已經是一個國家。

問：會不會有一天，臺灣作為主權國家存在的事實，必須明確地用臺灣來稱呼，用正式宣布獨立的方式來表達？

總統：我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國臺灣，我們有自己治理國家的制度，我們有政府、軍隊和選舉，正如您所見證到的總統大選。

問：大多數人認為中國在您的勝選中扮演了重要的角色，為何中國議題是選民投票的重要因素？

總統：我認為這場選舉不只是與中國有關，也攸關許多國內議題，還有價值的選擇。當然，中國在此次選舉中扮演重要的角色，但最後，總統或角逐總統的候選人必須展現有能力治理這個民主國家，以及有能力發展經濟，讓我們的經濟更具競爭力。還有，總統候選人必須證明，他們有能力照顧這裡每一個人，確保臺灣有平等。所以，人民對下一任總統有很多的期待，你必須端出政策，讓人民感受到這是接下來四年他們要的領導人。當然，人民也要確定總統可以處理好中國問題，好讓我們能繼續保有自己的認同，自己的主權，並且得到世界的敬重。同時，總統也必須有能力處理與中國的關係，讓關係可以穩定。

問：有人認為，中國威脅向來就一直潛藏著，但這次為何更加顯著？

總統：過去3年多來，我們看到中國的威脅加劇，他們採取各種行動，包括軍事演習以及艦艇或軍機繞臺，手段更甚以往，威脅的強度與日俱增，再加上香港發生的事，也讓人民更切身感受到這個威脅的真實性，而且越來越嚴重。

問：臺灣前任總統馬英九在維持民主的同時，在經濟及文化上，也和中國建立較密切的關係，用持續模糊這個島嶼地位的小代價，這個做法難道不好嗎？

總統：局勢已經改變了，模楜已經無法再奏效了。我們現在面對非常不同的情勢，前政府用來保有兩岸空間的模糊條件已經不存在了，我們必須思考這樣的局勢變化。人民的期待，國際政治的變化，以及潛在的區域緊張關係。兩岸關係已不再是兩岸間彼此的關係而已，而是區域局勢的一環。現在的局勢比以往更加複雜。

問：貴黨也談論過中國介入的危險，您能取得壓倒性勝利是不是顯示上述的情況被誇大了？

總統：我不會說這是一場壓倒性的勝利，應該說是令人信服的勝利。我們從上次的地方選舉學到教訓，那次選舉流竄許多假訊息、惡意的謠言，以及其他很多影響臺灣人民觀感的作為，結果就是，那次選舉我們受到重大的挫敗。

問：所以，您相信那些都是來自中國？

總統：是的，有很大部分。因此在選舉後我們進行了通盤檢討，提出了一套制度強化政府澄清事情的對應能力，也修訂了蠻多法律，讓散播或製造假訊息的人必須負責。

問：有些評論家擔心，這種作法可能被用來打擊言論自由。

總統：沒錯，因此我們會很謹慎的維持平衡，一方面提醒人民不要散播謠言，但同時也保護自由公民所享有的言論自由。

問：您不認為過去模糊臺灣地位的妥協作法，可以讓兩岸繼續共榮？

總統：現在情勢非常不同，我認為雙方必需對未來嚴肅思考，一起找到共存的方式，維持臺海和平穩定。

問：您提到中國日益增加的壓力，您認為目前戰爭的風險為何？

總統：任何時候都無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力，但除了軍事準備外，更重要的是，你必須得到國際的支持，所以我們採取了不挑釁的態度，因為我們不想挑釁對岸，讓情勢更糟，或給對岸藉口為所欲為。所以，我們不挑釁，就某種程度而言，我們認為我們在回應對方挑釁行為時，還蠻溫和的。

問：臺灣準備好自我防衛了嗎？臺灣是否能夠承受軍事行動？

總統：我們非常努力地強化自我防衛能力，我確實認為我們有相當不錯的能力，對中國來說，侵略臺灣或試圖侵略臺灣將付出很大的代價。

問：您是否有信心，當最壞的情況發生時，美國會前來協助？

總統：我們向來與區域的友人一起合作，維持區域的和平穩定，因此，我們也將持續和他們一起努力，讓區域可以維持和平與穩定。

問：您既然採取這樣的立場，擺脫中國的影響，設法與美國建立同盟關係，並強化臺美關係，有些人會問：好處是什麼？仍然沒有跡象顯示美國會和臺灣簽訂自由貿易協定，而中國卻可能會因您的立場而懲罰您，因而損害臺灣與中國的經濟關係，這些後果是否會使經濟蒙受其害？

總統：在變局中隨時都有風險，也有挑戰和機會，目前我們算適應良好，也因為活用情勢而獲益。因為這些情勢變化，實際上我們獲得很多機會。

舉例來說，因為中美貿易衝突，許多在中國的投資者現在回到臺灣，我們鼓勵他們回流。

他們回來在這裡建立先進、高階的製造能力，為我們下階段的經濟成長帶來動力，並與臺灣的產業鏈結，我們試著將這個機會的利益最大化。隨著這股資金自中國回流，我們的經濟前景比一般預期的還要好。

問：我們稍微談一些您的勝選。有些人認為這不僅是比較重要的問題，這是來自中國的直接戰略挑戰，而且臺灣也已經有一些變化，尤其是年輕世代身分認同的問題。

總統：我認為年輕一代已有自己的認同，並且也習以為常。我們自己就是一個國家，所以出現任何違反這個認知的時候，他們會站起來說，「我們無法接受」。他們看到了香港的情形，感受到來自中國的威脅是真實且嚴重的，他們必須站出來表達他們的感受，而他們認為表達感受的最佳方式就是去投票。

問：您相信在「一國兩制」模式下，香港的自由正遭受到侵害？

總統：是的，我是這樣認為，過去曾有一段時間，這裡的人們很羨慕香港人民，因為他們在英國的統治下享有這麼多的自由。但1997年後，事情有了很大的轉變，如我們大家所目睹的，最近警察對香港抗議民眾所採取的行動，人民真心認為，這不是他們想要見到的，一個社會不應該有這樣的警察。

問：您期待北京對您的勝選有何反應？

總統：他們應該認真思考選舉結果所表達的人民期望，這是臺灣人民發出的強烈訊息，他們不喜歡一直被威脅，他們不喜歡一直被打壓。我們的人民很自豪，我們的生活在各方面都很成功，我們有成功的民主、有亮眼的經濟，我們值得中國的尊重，所以我認為中國應該很認真的思考，這裡的人民透過選舉想要傳達的想法是什麼。

問：您在選後表示，希望回到對話。要如何開始？您認為可以提供什麼給北京，才能回到對話？

總統：我認為中國需要坐下來思考，準備好面對現實。這是關鍵，如果他們還沒準備好面對現實，我們無論提議什麼，都沒辦法讓他們滿足。

問：臺灣目前有15個邦交國。您覺得可以維持住這個數字嗎？

總統：中國絕對不會停止奪取我友邦的企圖。然而，我們也會竭盡所能地維繫我們的邦交國。

問：有批評者認為，您沒有展現誠意才會引發中國做出這樣的反應。

總統：我的確認為建立信任是必要的，而我擔任總統3年多以來，在處理與中國關係方面還蠻理性的，克制不做一些被視為是挑釁的行為，我們維持現狀。雖然許多人認為我們應該要做得更多，但在過去三年多來，我們一直告訴中國，我們維持現狀的政策沒有改變，我認為這就是我對中國的善意。

問：您是否覺得對一些柔性議題負有責任？特別是您成功通過婚姻平權法案，當再回首檢視時，您會否將其視為最大成就？

總統：不，我認為我做了蠻多人民最終會了解是對國家有益的事情，例如年金改革，當然過程很痛苦，但最後，我們有公職人員的年金制度，能確保領得到退休金，不必擔心破產；當然同性婚姻議題最初意見非常分歧，但我們還是經過很痛苦的過程才完成；我們也做了很多事來改革司法，讓司法更具公信力，但這個挑戰更大，需要更多時間，但已經在進行中了，希望我們的速度夠快，在第二任期結束前能有具體結果；另外，綠能也是我們非常重視的，我們有離岸風場計畫，能讓能源供應更潔淨，我們也將建立風電相關產業，我們將會是亞洲第一個具備此項能力的國家。事實上，我們正在做一些不是臺灣政治人物傳統上會做的事，但我們正在做。

問：您未來四年的願景為何？

總統：我想讓這個地方更民主，在經濟方面更具競爭力，成為世界上主要的經濟推手之一。在進步價值方面，我們也做了蠻多事，最終將使臺灣成為亞洲最進步的國家。

問：有關廢除死刑呢？

總統：這是一個很棘手的議題。

問：您支持哪一方？

總統：這或許是人們一直想要達成的目標，但問題是這裡大多數的人都不支持。要改變人民的思維，需要很長一段過程與時間，實際上，在民主社會中，需要人民能接受這些想法，才能採取行動。我想在人民有足夠的信心，覺得可以放心之前，我們很難有足夠的支持採取行動。

(中時 )