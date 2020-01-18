大學學測昨結束，升學專家預估，由於今年各科難易度和去年比變動不大，考生參加「個人申請」時，如果校系採計方式未有變動，錄取級分直接參採去年就可以了。預估今年進台大要4科56級分，進醫學系、牙醫系要59或60級分，進中醫系則要58級分。

升學專家劉駿豪表示，今年學測各科難易度跟去年比變動不大，5標也相近，因此，各校系個人申請通過一階篩選的級分，如果採計方式沒有改變，就直接參考去年的分數就可以了。

劉駿豪指出，今年要進台大，不管是社會組或自然組，均要4科56級分以上，要進比較好的科系則要58級分，至於要進台大醫學系則要60級分。今年要進各大學醫學系或牙醫系，4科均要59級分或60級分。

劉駿豪說，至於今年要進清大、交大或成大，預估要54級分以上；要進政大比較熱門的傳院不分系，可能要55級分；至於要進中正、中山、中央或中興等「中」字輩的大學，4科要50級分以上。

在中原、輔大、淡江等老牌私校方面，考生要進比較好的科系，4科要45或46級分，以中原大學資工系來說，預估國、英、數、自等4科要46級分以上。

不過劉駿豪也提醒，這些預估都是以校系今年採計方式跟去年相同為依據，但部分校系為了避免同分增額，會增加幾道篩選關卡，或是採計方式變了，考生在參酌時，必須要有另外的考量。

(中時 )