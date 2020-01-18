來到農曆新年之前的最後一戰，寶島夢想家當然想用贏球迎接鼠年到來！前往越南客場踢館的夢想家，靠著杰倫貢獻全場最高30分，外加17籃板、3助攻的超猛雙十數據，最後以95比65轟垮西貢熱火，目前6勝6敗，勝率重返5成。

夢想家一開賽就靠杰倫、喬丹兩名洋將火力全開，打完首節，取得29比15大幅領先，光在首節，杰倫就摘12分，喬丹也有10分；來到次節，夢想家除了續保雙位數領先，杰倫更上演一記飛身單手爆扣，上半場結束，夢想家52比33領先。

比賽打到下半場，夢想家完全不給地主西貢熱火任何機會，不僅杰倫、喬丹與塔克輪流發揮，就連張宗憲也投入強大外線火力，轉眼擴大領先差距到30分以上，也讓比賽很快進入垃圾時間，就連張耕淯、紀松佑等替補球員也都上場磨練。

除了杰倫驚人雙十，張宗憲投14中9，含三分球投6中3，攻下全隊次高21分，且有6籃板、3助攻、3抄截，喬丹20分、11籃板，塔克14分、6助攻與6籃板，接下來夢想家歡度農曆新年假期，2月1日才在彰化主場遭遇吉隆坡猛龍。

(中時 )