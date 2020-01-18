今年邁阿密熱火靠著士官長Jimmy Butler與一群小將，打出相當亮眼的成績，現在有消息傳出，馬刺想要出清陣中招牌球星DeMar DeRozan及LaMarcus Aldridge，而熱火是他們最有可能的下家。

根據《邁阿密先驅報》報導，未來如果要交易陣中兩大球星DeMar DeRozan及LaMarcus Aldridge 的話，熱火是最有可能的潛在下家，不過馬刺方面還沒有決定要交易誰，不過一般來說都認為熱火對於LaMarcus Aldridge的興趣較大。

今年熱火陣中有許多年輕好手跳了出來，而絕大多數都是後衛，因此並不需要DeMar DeRozan來讓陣容升級，且DeMar DeRozan三分投射能力並不符合現代潮流，因此熱火對於LaMarcus Aldridge 的需求比較大。

不過熱火下一季的薪資空間很大，所以不一定會在這季出手交易，也可能等待自由球員加盟，除非能夠將手中爛約出清，進行交易的可能性才會增加，不然他們這群球員第一年合作就打出相當亮眼的成績，下季當然也相當有看頭。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)