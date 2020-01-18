大選後，高雄市長韓國瑜面臨罷免案，民進黨台北市議員王世堅建議韓國瑜，直接住在市府裡，展現拚市政的決心。宅神朱學恒很贊同此作法，並加碼送韓國瑜12字：「禮賢下士，不恥下問，臥薪嘗膽」。

王世堅給韓國瑜一個建議，住市府拚市政，朱學恒在政論節目《楷道論政》指出，韓國瑜現在只有一個選擇，就是臥薪嘗膽，不要再想可以住在市長官邸、不要再想晚上可以幾點睡，馬上搬回市長辦公室，在那邊睡覺，這樣幾點起床記者拍不到，而且中間的交通時間通通省了。

朱學恒表示，他早上看到一個瘋傳的影片，就是去年11月21日韓國瑜稱罷免遊行中的巨幅「光復高雄」布條，是中華民國史上最大的遮羞布，是不是2萬人在走，底下藏48萬人；於是他在高雄輸了48萬票。朱建議，韓國瑜在非常時期，要用非常手段，請他要「禮賢下士，不恥下問，臥薪嘗膽」，度過這段時間，有什麼雄圖大略，以後再說，至少在今年6月、7月罷免之前，根本不要再想別的東西，如選國民黨主席。

(中時電子報)