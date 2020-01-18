對AI「上癮」不想退休。廣達集團董事長林百里今出席一場數位新創論壇演講，指出本來想要70歲退休，都規劃好要去雲遊四海，哪知碰上AI浪潮，「太好玩了」，現在決定延後10年，到80歲才退休。

林百里近年來在國內外大小場合，到處宣揚AI發展對台灣未來重要性，被譽為「AI傳教士」。今天在外貿協會主辦的數位國家論壇演講台灣數位轉型策略時，講到AI，更像在對愛人表述心跡。直說本來想好70歲要退休，都已經安排好去雲遊四海，結果碰到AI，「太好玩了！」。

他說，已對AI科技上癮，因多年夢想終於有機會實現，不能不玩。而且Morris(台積電董事長張忠謀)也是87歲退休，所以決定再拚個10年，80歲才退休。

林坦言，自己不是很好的企業家，但是是一名不錯的工程師，畢業時自己遇到數位時代，現在年輕人則是AI時代，機會雖增加很多 但要跟幾千個團體競爭，競爭更大。

對目前美陸貿易僵局，他也認為跟5G、AI也有關。林百里表示，現在AI呈現「美國領跑、中國加速、歐盟緊追」三強局面，「美國打中國那麼兇，是有原因的。」。未來發展？他指出，美國是資本主義國家，政府過去沒有好好規劃，好不容易撥了10億美元下去。而中國是社會主義國家，用國家力量來強力推動AI，會不會在2030年變成世界第一名，有待觀察。

最後他強調，今年將會是人工智慧AI、五G、與IOT新科技融合的時代，全球5G市場未來7年潛在產值有4.3兆美元，對新創事業來說有很大的機會。但挑戰也不少，必須找到下一個上兆美元市值的新火車頭。

(中時 )