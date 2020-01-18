2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2020年月津港燈節共有51組精彩藝術燈飾作品。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2020月津港燈節18日晚間在台南市鹽水區月津港周邊正式登場，晚間7點舉行啟燈儀式，由台南市長黃偉哲親自主持，文化部次長蕭宗煌也出席觀禮，現場並邀知名歌手於月津港湖面獻唱，精彩表演與夢幻燈光秀讓現場觀眾叫好，主辦單位估計約有5萬人齊來賞燈。

今年燈節以「海市蜃樓」為主題，51組件藝術燈景將在30天展期中帶給全國民眾夢幻視覺饗宴。開幕啟燈活動精彩的「水月風華」水上演出，由舞者詮釋四方眾神、流光舞影、萬家燈花橋段，並搭配炫麗聲光特效，讓民眾看得驚喜連連。

有別以往啟燈活動，此次還特邀卓義峯、曹雅雯、梁文音等實力派唱將，在月津港湖面上帶來一連串不同意境之歌曲，民眾在月津港河畔一邊聽演唱一邊賞燈，視覺與聽覺雙重享受。

黃偉哲表示，今年月津港燈節再突破，作品多達51組，除了在鹽水巷弄先登場的月光之城秋季展先行暖身；國道新營服務區南北兩站設置3組典藏作品；首度結合擴增實境，開發多項結合藝術的拍照濾鏡，巷弄、水域展區近10組多媒體作品也是歷屆最多。

今年燈節周邊活動也相當豐富，橋南老街遊客服務中心有一年一度的「水仙花雕刻藝術創作展」；成戲院於農曆年間將安排一連串精采的表演、掌中劇及電影；鹽水區中山路打造成浪漫「星光隧道」；八角樓前有「八角樓迎鼠 竹幸福」竹燈創作成果展，要讓遊客漫遊鹽水，回味無窮。

(中時 )