第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮18日在台北小巨蛋舉行，其中「2020潮流新聲」獎項包括CHING G SQUAD、Karencici、Julia吳卓源、屁孩等人獲選，4組歌手代表合體演唱這次特別為風雲榜主題「愛與連結」創作的新歌〈BETTER THAN LOVE〉。

CHING G SQUAD、Karencici、Julia吳卓源、屁孩等人獲選第15屆KKBOX「2020潮流新聲」獎項。（盧禕祺攝）

首度登上小巨蛋演出，獲得「年度風雲歌手」的高爾宣開心說：「謝謝大家」，不過頂著平頭現身，主持人Lulu笑問「怎麼會剪短頭髮？」高爾宣笑說「昨天想去修邊，髮型師問我要剪怎樣，我說不知道，朋友說不然剃平頭，我就說好」，還自虧像「茄子蛋」的阿斌。

演出前在後台受訪，婁峻碩感謝：「非常感謝KKBOX，以及粉絲支持我們作品」，Karencici除了感謝KKBOX外，也希望「表演很大目的是傳遞愛以及正能量」，屁孩則相當興奮，大喊：「媽媽，我辦到了！」，原本他沒有想太多，但彩排完後覺得這場表演規模很大。去年吳卓源在KKBOX風雲榜上與艾倫沃克（Alan Walker）的合作驚豔眾人，今年再度和海外歌手合唱，撞擊強大的音樂火花。

屁孩。（盧禕祺攝）

吳卓源大秀美腿出席15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮。（盧禕祺攝）

屁孩帶著新專輯《屁文觀止》現身，被後台主持人虧「照片很像周杰倫喔」，屁孩妙回「我也覺得」，不過他表示：「我們這一輩有很多是聽周杰倫的音樂長大的，所以我很好奇也很期待，聽我們這一代音樂的小朋友長大後會是什麼樣子？」

屁孩新歌〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉融入精品名稱，被問及最想要哪一個？屁孩笑說「gucci是饒舌歌手的夢想，我想要整套」。他與高爾宣、婁峻碩、芮德、唐仲彣、吳卓源、Karencici在後台合影時，拉著有「鄉民老婆」之稱的吳卓源湊到牆角，媒體問是否在搭訕老婆？屁孩得意說「對啊剛剛在搭訕老婆，想跟鄉民說『你老婆我在我手上』」。

第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮18日在台北小巨蛋舉行，「2020潮流新聲」獎項包括CHING G SQUAD、Karencici、Julia吳卓源、屁孩等人獲選。（盧禕祺攝）

農曆年將至，Karencici透露會包給爸媽「666」；吳卓源將會返回澳洲過年，也透露紅包「今年會多給妹妹一點」；高爾宣笑說今年會「包一包胖的給爸媽」；屁孩則說「今年包多少看專輯賣多少，多個話就不止666，可能是66666」。

(中時 )