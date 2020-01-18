美國總統川普與梅蘭妮亞的兒子拜倫（Barron Trump）今年才13歲。不過，最近媒體曝光的一張照片顯示，他身高已經比187公分高的父親川普高出一截，可能已破200公分。不少網友開玩笑稱：「莫非白宮有神奇長高奶粉？」

有顏值、加上夢幻身高、還年紀輕、更有顯赫的家世，不少網友暗示，拜倫未來三部曲應該是打NBA職籃、33歲當聯邦參議員、娶個超級名模、入主白宮連任2屆總統。

拜倫現在就讀馬里蘭州一所私立中學，由於白宮規定不會公開未滿18歲總統子女照片，所以除了拜倫與父母一同現身之外，外界很難看到他的單人照。上週末他與父母從白宮搭機飛往佛州海湖莊園而現身，雖然只相隔半年，但依舊可以看出拜倫從小男孩蛻變成為一位高挺的青少年，身高比187公分的川普高了半個頭，和父母講話都得彎腰低著頭。大家不禁懷疑，短短3年，到底他是吃什麼抽高得這麼快？有網友跪求給他「白宮漢堡」。

之前，社群媒體盛傳拜倫可能有自閉症，因為從他在公開場合上「笨拙的社交技巧」，不過這次照片裡看得出他充滿自信，與父母侃侃而談。

(中時 )