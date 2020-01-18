歐陽娜娜在湖南衛視春晚舞台上演奏大提琴。（取自新浪微博＠天天向上）

大陸每年最早推出春節特別節目的湖南衛視，今年也不例外，《2020湖南衛視春節聯歡晚會》選在今天（1月18日）晚上7點半在長沙現場直播，並設立十八洞村分會場，邀民眾見證湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村的改變，感受脫貧攻堅的豐碩成果。

今年是臘月二十四，也是南方地區傳統的農曆小年夜，湖南衛視從1997年在這天舉辦的小年夜春晚，逐漸成為一個記憶深刻的品牌。今年的晚會主題為「奮鬥奔小康 幸福過大年」，由湖南衛視的王牌主持人何炅、汪涵領銜主持；李宇春、田震、毛阿敏等實力唱將震撼獻聲，更有蔡徐坤、王一博新生代參與演出，歐陽娜娜更要以擅長的大提琴演奏，搭配俄羅斯男歌手Vitas的海豚音，展現大提琴與歌劇的精彩碰撞。

今年湖南衛視春晚首次設置「家鄉推薦官」形象代言人，由湘籍歌手蔡徐坤擔任，其所拍攝的宣傳片中，有滿滿的年味和湖南特有的美食與風土人情，讓網友直呼「有了過年的感覺」。

(旺報 )