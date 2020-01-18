109學年度大學學測於1月17、18日登場，在台北市建國中學考場竟搞烏龍，台北市建中、新北市石碇高中2位同名同姓考生，又被分發到同一間教室考試，互相坐到對方的座位，直到監考老師發現2考生坐錯位置，才啟用備用答案卡讓考生作答，但依考試規定，將被各扣2級分，家長跟考生在討論是否要向大考中心提出申訴。

建中校長徐建國表示，大學學測第一天考第一科英文時，考試約18分鐘後，監考老師發現一名陳姓考生的准考證號碼與身分證號碼不一樣，而後方還坐了一位同名同姓的考生，驚覺2人坐錯位置。

徐建國說，當時一位考生已經在答案卡劃記一題，另一名考生答案卡則還沒填答案，而當時還在考試中，若換座位恐會看到其他考生的答案，因此監考老師決定維持不換座位，並啟用備用卡給另一名考生，繼續作答。

徐建國指出，以前從沒發生過這樣的事情，依照考試規定，是由監考老師發現違規的話，成績各扣2級分，「2名學生也覺得倒楣，沒想到在同一試場會有人跟自己同名同姓」。

學生直呼倒霉並認為認為大考中心在安排試場就應該注意錯開，若家長要向大考中心提出申訴，就得在5天內提出書面申訴書，才不會最後被扣2級分。

而依據大考中心違規處理辦法第9條規定，學測及指考考試開始鈴響後，發現在同一試場坐錯座位應試者，依下列方式分別處置：在考試開始20分鐘內且於作答前，由考生本人或其他考生發現者，換至編定之座位作答，不扣減其成績。在考試開始20分鐘後或於作答後，由考生本人或其他考生發現者，扣減其該節成績學測1級分、指考2分。若由監試人員發現者，不論考生作答與否，均扣減其該節成績學測2級分、指考5分。

(中時 )