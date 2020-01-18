東森集團2019年營收272億元，獲利13億元，年增達到18％，東森集團總裁王令麟宣布集團各單位年終獎金最高6個月，最低也有2個月起跳。

東森表示，東森及相關企業集團中東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22％，每股稅後純益（EPS）為6.12元。其中，東森新媒體控股併寵物雲年營收18.2億元，年增率更高達117％。2020年營收將挑戰388億元，獲利目標20.8億元。

對於集團各單位業績表現相當滿意，王令麟在集團尾牙中宣布，東森保代年終最高6個月、東森直銷5個月、東森國際4個月、東森購物3.5個月、ETtoday新聞雲3個月、東森自然美2個月。

這場約3,000人參加的尾牙，找來了林宥嘉、本土天團玖壹壹、周興哲、鄭心慈，還有自家節目《聲林之王》歌手李友廷、李艾薇、Gail、吱吱、艾文、許莉潔等新掘起歌手獻唱。

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(中時電子報)