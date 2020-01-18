109大學學測 英文科試題解答 21:162020/01/18 中時電子報 林毅 、中時、 林志成 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 109年大學學測落幕，學生們在低溫中裹著冬衣備考 (圖／姚志平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 109年大學學測結束，英文科試題解答如下：(得勝者文教提供) 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年學測英文科試題與解答 109年大學學測英文科試題解答P1 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P2 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P3 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P4 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P5 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P6 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P7 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P8 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P9 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P10 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P11 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P12 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P13 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P14 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P15 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P16 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P17 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P18 (圖／得勝者文教提供) 109年大學學測英文科試題解答P19 (圖／得勝者文教提供) (中時電子報) #大學學測 #英文 #得勝者文教 #試題 #解答 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學學測周五登場 16日下午開放查看試場座位 15:112020/01/14 生活 大學學測17日登場 新竹市考生16日可查看試場 13:362020/01/15 生活 人民幣中間價升值109個基點 15:202020/01/15 財經 大學學測17日登場 僑泰校長點黃榜祈福 16:582020/01/15 生活 大學學測明登場 試場午後開放查看 17:482020/01/16 生活 109學測明後天登場 新規定上路要注意！ 18:562020/01/16 新消息 大學學測登場 考生穿保暖衣物應試 14:302020/01/17 生活 英文科題目接地氣 決勝關鍵在詞彙題與作文 13:392020/01/17 生活 談109學測數學考題 考生：相當平淡的考卷 11:442020/01/18 生活 109大學學測 國文科試題解答 20:572020/01/18 生活 生活熱門新聞 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 「特勤吳彥祖」社群公開洩任務行程 遭高層踢除核心 - 生活 學測自然出題易 考生：跟國中會考一樣 - 生活 - 旺報 尾牙端出白吐司員工氣炸 網看照片傻：年輕人不認得名菜？ - 生活 核心肌群練夠了嗎？專家： 棒式撐過X分鐘才及格 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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