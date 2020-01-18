109年大學學測結束，英文科試題解答如下：(得勝者文教提供)

109年學測英文科試題與解答
109年學測英文科試題與解答
109年學測英文科試題與解答
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109年學測英文科試題與解答
109年學測英文科試題與解答
109年學測英文科試題與解答
109年大學學測英文科試題解答P1 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P1 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P2 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P2 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P3 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P3 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P4 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P4 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P5 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P5 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P6 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P6 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P7 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P7 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P8 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P8 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P9 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P9 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P10 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P10 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P11 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P11 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P12 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P12 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P13 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P13 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P14 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P14 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P15 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P15 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P16 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P16 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P17 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P17 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P18 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P18 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P19 (圖／得勝者文教提供)
109年大學學測英文科試題解答P19 (圖／得勝者文教提供)

(中時電子報)

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