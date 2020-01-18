109年大學學測在今天(18日)畫下句點，學測包含了5大科目(國文、英文、數學、社會與自然)，學測結束後許多學生迫不及待對答案，得勝者文教也已經提供所有答案，但正確答案依舊以大考中心公布結果為準。以下為社會科選擇題解答：

社會科解答P1。（得勝者文教提供）

社會科解答P2。（得勝者文教提供）

社會科解答P3。（得勝者文教提供）

社會科解答P4。（得勝者文教提供）

社會科解答P5。（得勝者文教提供）

社會科解答P6。（得勝者文教提供）

社會科解答P7。（得勝者文教提供）

社會科解答P8。（得勝者文教提供）

社會科解答P9。（得勝者文教提供）

社會科解答P10。（得勝者文教提供）

社會科解答P11。（得勝者文教提供）

社會科解答P12。（得勝者文教提供）

社會科解答P13。（得勝者文教提供）

社會科解答P14。（得勝者文教提供）

社會科解答P15。（得勝者文教提供）

社會科解答P16。（得勝者文教提供）

社會科解答P17。（得勝者文教提供）

社會科解答P18。（得勝者文教提供）

社會科解答P19。（得勝者文教提供）

社會科解答P20。（得勝者文教提供）

社會科詳解P1。(得勝者文教提供)

社會科詳解P2。(得勝者文教提供)

社會科詳解P3。(得勝者文教提供)

社會科詳解P4。(得勝者文教提供)

社會科詳解P5。(得勝者文教提供)

社會科詳解P6。(得勝者文教提供)

(中時電子報)