近日有一名中國國際航空前空姐在北京故宮閉館期間，開著賓士越野車進故宮，並與朋友合照在微博上炫耀，引發網上熱烈議論，質問其身份背景恐不單純才有此特權。事件快速發酵後，涉事女主角身份曝光，指其可能為共軍將領孫媳，中共黨媒亦發文質問是否濫用特權，故宮管理當局則為此公開致歉。網上為此熱議紛紛，事件可能進一步擴大。
據《多維新聞》與陸媒報導，昨日一位被認證為「中國國際航空公司乘務員」的女網友「露小寶LL」在微博發文：「趕著週一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒」，並配有數張自拍照，其中出現停在太和門廣場的黑色賓士越野車。
由於是閉館期間，遊客難以進入，這名女網友的微博迅速引發圍觀和熱議。但「露小寶LL」辯稱，故宮西華門是允許開車進入，只是進來看展，「故宮關閉，取個景不違法吧。」
隨後，網友立即搜索到該「露小寶LL」曾於2年多前發微博指自己到中共革命聖地江西井岡山接受紅色教育，還稱自己是解放軍高級將領何長工之孫何剛的媳婦。另有網友稱，「露小寶LL」的公公曾是大陸國家旅遊局局長。
網友還爆料說，「露小寶LL」所開的車是賓士2019年G63先行特別版，北京第一輛，牌照以「京A8」開頭。陸媒曾報導，「京A8」字頭車牌在大陸已成一種身份象徵，價格已炒到數十萬元人民幣以上。
由於網上熱烈議論與關注，中共黨報《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」晚間即發文《閉館日大奔（大型賓士）開進故宮，誰給的特權？》，指北京故宮不許機動車進入，這是對世界文化遺產的基本保護和尊重。2013年，時任法國總統賀蘭德（François Hollande）參觀故宮時，也是在午門前下車步行進入。「今天這位炫照的女士，之所以敢違反規則，還堂而皇之公開秀，仗的就是特權養成的無知無畏。」
黨媒《人民日報》更於今日連發評論狠批，「故宮不是開越野的場所，更不是撒野之地。」「規則面前沒有『撒歡兒』的特權」，指開車進故宮事件中，既有當事人對文物的尊重缺失，也有管理者防線的退守、責任的鬆懈，甚至是對潛規則的服軟。
而涉入此事的中國國際航空公司則回應稱，這名女網友早已離職，已非該公司員工。故宮博物院亦回應，上述事件屬實，對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後將嚴格管理，杜絕此類現象。
(中時電子報)
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