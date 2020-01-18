女子開車進故宮，工作人員確認涉事位置不能停車

近日有一名中國國際航空前空姐在北京故宮閉館期間，開著賓士越野車進故宮，並與朋友合照在微博上炫耀，引發網上熱烈議論，質問其身份背景恐不單純才有此特權。事件快速發酵後，涉事女主角身份曝光，指其可能為共軍將領孫媳，中共黨媒亦發文質問是否濫用特權，故宮管理當局則為此公開致歉。網上為此熱議紛紛，事件可能進一步擴大。

據《多維新聞》與陸媒報導，昨日一位被認證為「中國國際航空公司乘務員」的女網友「露小寶LL」在微博發文：「趕著週一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒」，並配有數張自拍照，其中出現停在太和門廣場的黑色賓士越野車。

由於是閉館期間，遊客難以進入，這名女網友的微博迅速引發圍觀和熱議。但「露小寶LL」辯稱，故宮西華門是允許開車進入，只是進來看展，「故宮關閉，取個景不違法吧。」

大陸網友從微博上搜索到這位女網友曾發文自稱中共早期將領何長工的後輩。（圖／微博@露小寶LL)

女網友發文自稱是何長工的孫媳。（圖／微博@露小寶LL)

隨後，網友立即搜索到該「露小寶LL」曾於2年多前發微博指自己到中共革命聖地江西井岡山接受紅色教育，還稱自己是解放軍高級將領何長工之孫何剛的媳婦。另有網友稱，「露小寶LL」的公公曾是大陸國家旅遊局局長。

網友還爆料說，「露小寶LL」所開的車是賓士2019年G63先行特別版，北京第一輛，牌照以「京A8」開頭。陸媒曾報導，「京A8」字頭車牌在大陸已成一種身份象徵，價格已炒到數十萬元人民幣以上。

由於網上熱烈議論與關注，中共黨報《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」晚間即發文《閉館日大奔（大型賓士）開進故宮，誰給的特權？》，指北京故宮不許機動車進入，這是對世界文化遺產的基本保護和尊重。2013年，時任法國總統賀蘭德（François Hollande）參觀故宮時，也是在午門前下車步行進入。「今天這位炫照的女士，之所以敢違反規則，還堂而皇之公開秀，仗的就是特權養成的無知無畏。」

黨媒《人民日報》更於今日連發評論狠批，「故宮不是開越野的場所，更不是撒野之地。」「規則面前沒有『撒歡兒』的特權」，指開車進故宮事件中，既有當事人對文物的尊重缺失，也有管理者防線的退守、責任的鬆懈，甚至是對潛規則的服軟。

而涉入此事的中國國際航空公司則回應稱，這名女網友早已離職，已非該公司員工。故宮博物院亦回應，上述事件屬實，對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後將嚴格管理，杜絕此類現象。

(中時電子報)