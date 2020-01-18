109大學學測 數學科試題解答 21:242020/01/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 109年大學學測今天舉行第二天，考試科目是數學、國寫及自然科。得勝者文教提供數學科參考解答，正確答案以大考中心公布為準。 數學科參考答案 數學科參考答案 數學科參考答案 數學科參考答案 數學科參考答案 數學科參考答案 數學科參考答案 (中時電子報) #大學學測 #數學科 #參考 #解答 #自然科 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學學測周五登場 16日下午開放查看試場座位 15:112020/01/14 生活 大學學測17日登場 新竹市考生16日可查看試場 13:362020/01/15 生活 大學學測17日登場 僑泰校長點黃榜祈福 16:582020/01/15 生活 大學學測明登場 試場午後開放查看 17:482020/01/16 生活 大學學測登場 考生穿保暖衣物應試 14:302020/01/17 生活 大學學測 嘉義考區5考生未帶有效證件致失分 18:072020/01/17 生活 學測數學科 全中教：3成題目國中程度就能解 13:342020/01/18 生活 學測自然科不難 省電燈泡、豆漿都入題 18:252020/01/18 生活 109大學學測 國文科試題解答 20:572020/01/18 生活 109大學學測 英文科試題解答 21:162020/01/18 生活 生活熱門新聞 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 「特勤吳彥祖」社群公開洩任務行程 遭高層踢除核心 - 生活 尾牙端出白吐司員工氣炸 網看照片傻：年輕人不認得名菜？ - 生活 學測自然出題易 考生：跟國中會考一樣 - 生活 春節天氣曝光！彭啟明：除夕後恐變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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