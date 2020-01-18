109年大學學測在今天(18日)畫下句點，學測包含了5大科目(國文、英文、數學、社會與自然)，學測結束後許多學生迫不及待對答案，得勝者文教也已經提供所有答案，但正確答案依舊以大考中心公布結果為準。以下為自然科選擇題解答：

自然科選擇題解答P1 (得勝者文教提供)
自然科選擇題解答P1 (得勝者文教提供)
自然科選擇題解答P2 (得勝者文教提供)
自然科選擇題解答P2 (得勝者文教提供)
自然科選擇題解答P3 （得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P3 （得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P4（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P4（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P5（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P5（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P6（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P6（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P7（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P7（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P8（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P8（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P9（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P9（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P10（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P10（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P11（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P11（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P12（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P12（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P13（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P13（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P14（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P14（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P15（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P15（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P16（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P16（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P17（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P17（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P18（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P18（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P19（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P19（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P20（得勝者文教提供）
自然科選擇題解答P20（得勝者文教提供）

(中時電子報)

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