109年大學學測在今天(18日)畫下句點，學測包含了5大科目(國文、英文、數學、社會與自然)，學測結束後許多學生迫不及待對答案，得勝者文教也已經提供所有答案，但正確答案依舊以大考中心公布結果為準。以下為自然科選擇題解答：

自然科選擇題解答P1 (得勝者文教提供)

自然科選擇題解答P2 (得勝者文教提供)

自然科選擇題解答P3 （得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P4（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P5（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P6（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P7（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P8（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P9（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P10（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P11（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P12（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P13（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P14（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P15（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P16（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P17（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P18（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P19（得勝者文教提供）

自然科選擇題解答P20（得勝者文教提供）

(中時電子報)