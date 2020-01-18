109年大學學測在今天(18日)畫下句點，學測包含了5大科目(國文、英文、數學、社會與自然)，學測結束後許多學生迫不及待對答案，得勝者文教也已經提供所有答案，但正確答案依舊以大考中心公布結果為準。以下為各科答案與解析。

(中時電子報)