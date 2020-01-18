南韓女星雪莉（Sulli，本名崔真理）去年10月離世，留給粉絲無限懷念，未料其留下的財產也讓家人吵翻天，雪莉哥哥近日就在IG貼出爸爸想爭遺產的對話內容，忍不住怒斥對方：「連女兒墳墓都沒去過」。

據悉，雪莉的父母早已離異，她還有兩個哥哥、一個弟弟，雪莉生前曾和其中一位哥哥同住，而雪莉的胞兄近日曬出疑為父親發給好友的短訊截圖，內容寫道：「去了天堂的女兒留下遺產，昨天因遺產繼承問題，與已成陌路人的孩子的母親通話，發生了爭吵！希望能依從天主旨意，繼承在天國快樂的女兒留下的珍貴遺產，以回報社會。 」

對於父親的行為，雪莉哥哥不滿表示：「作為親生父親，連女兒墳墓都沒去過，怎能跟認識的人分享遺產問題」，透露雖然不想公開私事，但對於言行不一的人就要展示出來，最後更說：「拜託既然是陌生人的話，拜託就像個陌生人一樣各自生活吧。」

(中時電子報)