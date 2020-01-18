眼見比賽就要進入延長加賽，裕隆前鋒林宜輝卻拒絕出現這個結果，因為他要趕回台中替母親過生日！靠著林宜輝最後0.9秒的絕殺挑籃，裕隆納智捷不可思議以76比74氣走台啤，除摘本季遭遇台啤首勝，也送台啤吞下本季首次3連敗。

「我想應該是今天過生日的媽媽，有替我祈禱的緣故，接下來我要趕回台中替她慶生，」林宜輝表示，「當時只剩4秒，呂政儒叫我幫忙底線上擋，剛好擋出一個出手空檔，所以我就做我最有把握的事情，那就是挑籃，很開心可以投進。」

其實裕隆最後一擊的最先佈署，是讓全場拿下30分、11籃板及8助攻的基恩接球，然後伺機出手，沒想到基恩的接球路線被台啤斷掉了，才讓林宜輝跑出空檔，更把這記價值連城的絕殺挑籃投進，裕隆執行教練李啟億說：「還好宜輝進了！」

裕隆成為最早打完上半季的球隊，上半季戰績9勝7敗，李啟億強調只給全隊剛好及格的60分評價，「其實我們前3次碰上台啤，都有機會可以贏球，卻都錯過了，我們總被台啤防守所干擾，造成無法好好執行進攻，幸好今晚做到了。」

明天(19日)將於桃園巨蛋進行上半季最後1天賽事，分別是下午5點台銀出戰台啤、晚上7點九太遭遇璞園，由於2月份將會舉辦亞洲盃男籃資格賽第1階段的預賽賽程，所以SBL下半季賽程要等到3月7日，才在板橋體育館重新展開。

(中時 )