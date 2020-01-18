總統蔡英文順利連任，母校倫敦政經學院（LSE）除了發布新聞稿，LSE校友會也在推特以「蔡博士」（Dr Tsai）恭賀蔡。網路節目主持人彭文正卻質疑LSE在官網的恭賀稿，藉此「證實」蔡沒拿到博士學位。

彭文正在《政經關不了》指出，LSE第一句話就稱蔡為「Former LSE PhD Law student(前倫敦政經學院法學院學生)」，後面加Dr.蔡英文，把這兩個頭銜分開，就是要告訴大家，它不為Dr.背書，因不知她是不是榮譽博士 或者畢業後是否在其他地方拿到博士。也就是說，承認蔡是Dr.，但對LSE則是前法學院博士生，這是清清楚楚的事，彭因此質疑是藉此「證實」蔡沒拿到博士學位。

彭文正表示，現在就等一場國際記者會，而這場國際記者會正由英國律師團催生當中，他認為現在LSE院長應該非常痛苦焦慮，不過相信他最後就一個念頭，看這麼多人被告，應該會慢慢理解這件事。

(中時電子報)