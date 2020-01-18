桃園一所國立大學已婚王姓教授，和在職專班的袁姓女學生婚外情長達8年，王妻發現後，袁女不但不分手，還到王家社區住處大鬧，直奔頂樓揚言跳樓輕生，王教授不但未求髮妻諒解，還大言不慚地說：「我姊夫也有外遇，我姐姐都會和平相處！」王妻心灰意冷向袁女求償300萬，桃園地院法官考量雙方職業、收入，判賠10萬元。

王姓教授在國立大學任教，妻子也是他過去的學生，畢業後到私人企業一路當到人力資源處處長，2人婚後育有2女1子，但妻子控訴，近年王男多次拒絕與家人一同出遊、阻止她同行國外研討會，她覺得有異，2017年7月才從丈夫手機發現他多次前往竹北，質問下老公才坦承與在銀行擔任業務經理的袁姓學生交往，時間長達8年。

王妻為了孩子拜託丈夫回頭，豈料3個月後袁女竟衝到王家大樓，直奔頂樓揚言跳樓輕生，僵持超過2小時，又到家門口要求她出面談判，鬧到鄰居人盡皆知，讓元配覺得難堪、不得不求助心理醫師，提告袁女向她求償300萬元。

袁女矢口否認婚外情，辯稱2011年完成碩士學歷後即未再和王教授聯繫，2017年因想報考博士班才會到王家請教，反控元配一見到她就辱罵羞辱，教授為了避免糾紛才把她帶到頂樓。

王教授也辯稱，妻子個性強悍且疑心病重，只要他跟女學生互動、聚餐、打球或搭便車，都會懷疑他出軌，坦言元配曾是自己學生，所以婚後只要漂亮的女學生出現，妻子都會擔心自己地位被取代，對單身女學生充滿敵意。

但在王家服務逾10年的陳姓居家打掃員證稱，案發當天王教授曾對她說：「我姊夫也有這個事情，我姊姊都和平相處！」羅姓保全也證稱，袁女當天穿的像酒店小姐一樣，一來就怒罵王教授：「為什麼打電話你都不接！」直奔頂樓不斷拉拉扯扯，袁女也有到王家門口爭吵，讓其他樓層住戶打到警衛室直問是哪家這麼吵。

法官也發現，王男曾傳訊給妻子：「恭喜，妳整到她了。我想我餘生已不可能回到家了。事已至此，我們離婚吧！感情上我對不起妳。」且王主動提及「我沒事面對自殺威脅」、「準備今天跳」等語，認定袁女侵害亡妻的配偶權，衡量元配和小三都是碩士畢業、年薪逾百萬，判賠精神慰撫金10萬元。

(中時 )