中央氣象局表示，今夜至明(19)日清晨，由於大氣環境轉乾、風力轉弱，輻射冷卻效應會更加明顯，低溫中部以北至東北部低溫12-13度，新竹、苗栗一帶部分區域有接近10度低溫出現的機率，已針對竹苗地區發布低溫黃色警報，南部約14度，花東地區為15-16度。

氣象風險公司分析師吳聖宇表示，明天東北季風逐漸減弱，各地開始回溫，白天北台灣約21-22度，花東地區約21-23度，中南部約24-25度左右，不過各地夜晚清晨的溫度仍較低，日夜溫差大，提醒民眾要注意保暖，留意身體健康。

吳聖宇指出，下周一(20)起一直到周五除夕(24)台灣附近都將位於南風暖空氣範圍內，各地為多雲或晴的天氣，溫度也將持續上升，看起來相當適合年前的大掃除或是各項準備工作；而大年初一(25)開始，隨著鋒面系統靠近配合南方水氣北上影響，台灣附近的天氣逐漸轉為濕冷，一直到初五(29日)下雨的範圍有機會擴及全台各地。

環保署空氣品質預報顯示，明天大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，中部以北擴散條件較佳；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

(中時 )