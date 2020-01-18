16公尺高「花鼠來寶」主燈間晚點亮。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

徐榛蔚到燈會區，歡迎遊客新春到東大門與鯉魚潭賞燈。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮太平洋燈會今晚點燈，從1月18日起至2月16日（除夕休），每天於東大門廣場及鯉魚潭喜開放參觀，花蓮縣長徐榛蔚啟動高達16公尺「花鼠來寶」主燈，搭配璀璨星空秀及花蓮13鄉鎮大紅燈籠點亮花蓮的夜空，共同喜慶迎新年。

同時，花蓮年貨大街展售活動，也在燈會旁的福町路同步展開，110個攤位、規劃成四大特色展售區，分別有伴手禮區、年貨區、農漁產品區，以及原民客家特色商品區，即日起至1月23日止，每天營業時間自18時至22時止，會場鋪設紅色地毯、大紅燈籠、及懸掛紅色喜氣布幔，並打造燈廊裝置藝術，點亮整條福町路，串聯夜晚熱門商圈東大門夜市、中華商圈，形成夜市黃金三角，讓民眾更有感於花蓮濃厚的過年熱鬧歡樂氛圍。

徐榛蔚表示，花蓮太平洋燈會活動邁入第8年，今年以傳統融合創新的方式，東大門燈區除有高達16公尺的「花鼠來寶」主燈，展區內更由旅英藝術家「優席夫」及多位青年藝術創作者共同設計融入裝置藝術，以各種自然元素與人文特色結合光影科技。鯉魚潭展區則由高達15公尺的巨型「幸福紅面鴨」帶領著紅面鴨家族悠遊水面上，將花蓮滿滿的幸福分享給大家，歡迎各位鄉親好朋友及國內外遊客來感受花蓮的年味。

東大門燈區周邊同步推出AR虛擬實境尋寶集點遊戲，期間在東大門燈區及東大門夜市集滿4點即可至燈區服務台兌換幸福鴨玩偶1隻，每日限量50隻送完為止。鯉魚潭展區則設有「塗鴨高手」彩繪DIY活動，每日開放30組報名參加，歡迎有興趣的民眾，可至會場服務處登記。到燈區觀賞的民眾，也可拍照上傳至FB兌換限量紅面鴨面膜(東大門燈區及鯉魚潭展區每日限量各100份)。

逛燈會之餘，在花蓮市褔町路(重慶路口)的花蓮年貨大街展售活動也於18日熱鬧開賣，值得一提的是，今年年貨大街首次引進多元支付，以及花蓮好Q優惠券平台的使用。鼠年吃紅旺財氣，特別在會場與花蓮好Q平台上發送限量電子紅包，並且推出使用多元支付每筆消費可享50元現金折扣，讓民眾享有更便捷友善且愉快的消費過程。

(中時 )