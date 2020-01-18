2020數位新創事業決選今舉行，14家團隊說明理念與計畫爭取出線，最後由獵速科技等6家中選。(圖：王玉樹攝)

外貿協會今舉辦「2020世界之星：數位新創事業決選」，要從14家企業中選出6家，5月帶領前往新創之國以色列，對接世界級企業及加速器，並將由世界公民智庫安排，協助新創於5年內在美國IPO(首次公開發行)。

外貿協會葉明水秘書長以「台灣新創生態系現況＆外貿協會推動新創策略作法」為題暖身，他說國內新創約3500家，創投252家、創業育成加速器(含大專院校)約120個。但根據2018年資料，我們新創生態系產值約24億美元，不到全球中位數50億美元一半，其原因出在出場少，早投偏少，仍有待持續加溫點火。

葉明水表示，外貿協會在新創的扶植，定位為Accelerator＋，從國際鏈結、大企業媒合、資金提供新創一站式服務，加速新創邁向成功最後一哩路。他解釋，78％新創未來3年想要國際化，這個平台要協助做國際鏈結，方法有鎖定全球前十大Tech Hub(科技聚落)進行連結，國內則搭建新創與企業交流平台、安排國內外企業跟我新創強項AI、5G、醫療對接。而貿協在全球有63個海外據點，具有開發案源優勢。

這場選拔自去年11月展開，從127家新創進行初選，脫穎而出的14家新創今日角逐6個準獨角獸名額，最後由獵速科技、UNBloc、鉅怡智慧、誠益光電、全瑩生技及見臻科技勝出。

(中時 )