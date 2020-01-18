台灣彩券今年春節前發行的17種新款刮刮樂，其中百萬元（含）以上獎項有646個，台灣彩券表示，根據經銷商進線通報的結果，截至1月16日已刮出66個，所以，還有580個未刮出，換言之，還有近9成的百萬元以上的大獎尚在等待幸運兒出現。

每逢農曆年節，國人幾乎必買張彩券試試手氣，其中以「2000萬超級紅包」刮刮樂最吸睛， 因為中獎率近7成，還有3個2,000萬元、7個「200萬元+賓士車」以及400個100萬元，因此，最先吸引民眾買進，近期紛傳民眾刮中百萬元。

台灣彩券表示，今年新春發行的17款刮刮樂已全面上市，100萬元以上的大獎總計有646個百萬元，比去年同期的491個買多了155個，截止於 1月16日為止，台彩經銷商進線的通報數量為66個，因此，還有5百多個的百萬元以上的大獎，正在等幸運兒出現。

在17款新款刮刮樂中只有11款有百萬元以上的獎項，除了面額2,000元的「2000萬超級紅包」，該款中獎率近7成且百萬元以上獎項多達410個外，面額1,000元的「1200萬大吉利」的中獎率也是7成，百萬元以上的獎項有83個等都相當吸睛。

至於面額500元的「金鼠獎」因為中獎率是百分百，也同樣受相當受到歡迎，而且頭獎300萬元有10個。即使預算有限的民眾，也可花個200元試試運氣，如「百萬年終獎金」總中獎率3成，百萬元獎項多達100個，是200元面額中百萬獎項最多的一種；其他多款面額200元的 「刮刮金樂透」、「超級777」、「金鼠報喜」等頭獎則是200萬元，分別有8個、6個、6個。至於面額300元的「紅包一把抓」、「金麻獎」的頭獎則是300萬元，分別有8個及6個。

(工商 )