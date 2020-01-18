台東縣政府推動住宅正義的台東幸福住宅工程進入最後收尾階段即將交屋，卻傳出有承購民眾收邀參觀自己未來要居住的新房子，卻看到慘不忍睹、不堪的畫面讓許多民都相當傻眼。

將交屋的幸福宅屋內有許多瑕疵讓受邀參觀的承購民眾相當傻眼。(翻攝自《厚黑房地產》)

台東縣幸福住宅從一開始供不應求到後來包商糾紛、罷工導致工程延宕，自由時報報導，承購民眾好不容易等到即將交屋，但日前參觀自己未來的房子卻看到了相當荒唐的景象，臉書《厚黑房地產》PO出承購民眾拍下的照片，可以看到即將交屋的房子屋內有許多瑕疵、破損、髒汙的地方，如牆上插座脫落、門鎖破損、排水孔生鏽浴室廁所馬桶也相當的髒亂噁心、甚至還噴了三字國罵，讓受邀參觀的承購民眾相當傻眼。

將交屋的幸福宅屋內景象，讓受邀參觀的承購民眾相當傻眼。(翻攝自《厚黑房地產》)

事實上，台東縣幸福住宅工程前年就曾發生包商人事糾紛，去年年初發生包商罷工事件，台東縣政府相關單位及廠商遲遲無法保證交屋日期，且未明確告知工程延宕原因，嚴重影響承購戶權益，原定2019年5月取得住宅使用執照也跳票一再延誤讓承購民眾相當憂心，直言「幸福住宅不幸福」

(中時電子報)