迪士尼（Walt Disney）執行長伊格（Bob Iger）2018年加薪計畫遭到股東否決，加上迪士尼創辦人孫女痛批伊格的薪酬是普通員工的逾1,000倍後，董事會調整伊格的薪資水準，使得伊格2019年的薪酬陡降近三成。

根據迪士尼呈交主管機關的文件顯示，伊格2019年的總薪酬為4,750萬美元，較2018年的6,560萬美元銳減28％。

伊格加薪逾1億美元的提案在2018年股東大會遭到股東投票否決，促使董事會兩度調整伊格的薪水。

2019年3月迪士尼的薪酬委員會取消調升伊格底薪50萬美元的計畫，同時將獎金和紅利減少1,300萬美元。同年12月伊格放棄領取500萬美元的紅利。

伊格2018年的薪酬是迪士尼所有員工薪資中位數的逾1,000倍，迪士尼繼承人艾比蓋爾（Abigail Disney）2019年4月在推特批評，伊格的薪酬水準「太扯」。

伊格在2018年獲得價值2,630萬美元的一次性股票獎勵，是該年度總薪酬暴增至6,560萬美元的原因之一。

根據薪酬調查機構Equilar統計，2018年迪士尼員工的年薪中位數是46,127美元，伊格的年薪較員工高出1,424倍。

根據美國勞工統計局數據，2018年美國執行長的薪酬中位數是18.96萬美元。

伊格2017年12月同意延後退休，繼續擔任總舵手監督迪士尼收購21世紀福斯案，當時迪士尼同意替伊格加薪和加發股票，金額合計超過1億美元。

儘管股東不滿伊格領取高薪，但董事會對伊格的治理能力讚譽有加。迪士尼成功推出串流服務Disney+後，股價一路攀升。

此外，迪士尼影業也繳出亮麗的成績單，2019年迪士尼有六部電影全球票房超過10億美元。主題樂園也創下紀錄營運佳績。

(工商 )